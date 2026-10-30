У Польщі затримали 11 підозрюваних у незаконному гральному бізнесі — RMF24

У Сілезькому воєводстві Польщі поліція та митники затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до організованої групи, яка влаштовувала незаконні азартні ігри на автоматах. Під час операції правоохоронці вилучили 53 гральні автомати та готівку на суму понад 1 млн злотих, повідомляє RMF24.

Обшуки у помешканнях і закладах

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних, а також в 11 закладах, де були встановлені незаконні гральні автомати. Крім готівки в польській та іноземній валютах, вони вилучили колекцію з 12 золотих монет.

Представник сілезької поліції Матеуш Мрахач повідомив, що вартість частини вилученої іноземної валюти ще не встановили. Купюри були вологими, тому їх не вдалося перерахувати.

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П'ятеро підозрюваних під вартою

Розслідування контролює окружна прокуратура в Глівіцах. За версією слідства, група організовувала незаконні ігри в різних частинах Сілезького воєводства у 2019–2026 роках. Заклади, де вели незаконну діяльність, неодноразово ліквідовували, однак учасники групи встановлювали нові автомати.

Затриманим висунули обвинувачення, пов'язані з організацією незаконних азартних ігор та участю в організованій злочинній групі. Один із підозрюваних — громадянин Чехії — також отримав обвинувачення у керівництві групою. Суд за клопотанням прокуратури взяв під варту п'ятьох осіб, щодо інших застосували запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою.

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