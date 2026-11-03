У Польщі затримали чоловіка після крадіжки двох збройових шаф-сейфів — RMF24

У Польщі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у викраденні двох збройових шаф-сейфів зі зброєю та боєприпасами з будинку поблизу Кендзежина-Козьле в Опольському воєводстві. Під час операції на території Сілезького воєводства залучили поліцейський антитерористичний підрозділ.

Шафи зі зброєю винесли з будинку

Як повідомляє RMF24, до будинку проникли після подолання захисних засобів і винесли дві шафи-сейфи. Власник помешкання мав дозвіл на зброю та зберігав у них вогнепальну зброю й боєприпаси. Про інцидент одразу повідомили поліцію.

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Зброю та боєприпаси вилучили

Чоловіка затримали в неділю вранці на території Сілезького воєводства. За даними слідчих, усю зброю та боєприпаси вдалося вилучити.

Після затримання з’ясувалося, що чоловіка розшукували за 11 різними рішеннями, серед яких було три оголошення в розшук. Поліція встановлює, чи крадіжка була випадковою, чи чоловік цілеспрямовано проник до будинку заради зброї.

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