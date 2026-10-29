У Польщі затримали директора вроцлавського відділення дорожньої дирекції — RMF24

У Польщі затримали директора вроцлавського відділення Генеральної дирекції національних доріг і автострад (GDDKiA) Вальдемара В. Йому висунули сім звинувачень, повідомляє RMF24.

Суть звинувачень

За даними видання, звинувачення стосуються перевищення повноважень у зв'язку з тендерними процедурами, підроблення документів, а також дій у відповідь щодо викривачів. Йдеться про людей, які повідомили або розкрили порушення у відділенні.

Вальдемар В. очолив вроцлавське відділення GDDKiA у 2024 році. Він не визнав вини та відмовився давати пояснення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відсторонення від обов'язків

Посадовець перебуває під поліцейським наглядом. Як повідомила журналістка RMF FM, його відсторонили від виконання обов'язків.

Речниця вроцлавського відділення GDDKiA Магдалена Шумята заявила RMF FM, що Вальдемар В. не виконує жодних службових функцій, не перебуває в офісі та не отримує зарплати. Водночас його не відкликали з посади. Центральний апарат GDDKiA мав прокоментувати справу у четвер.

Читай нас у