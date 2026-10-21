У Польщі затримали двох людей у справі про корупцію в оборонному секторі — RMF24

У Польщі співробітники Центрального антикорупційного бюро (CBA) затримали підприємця та колишнього директора компанії оборонної галузі у справі про корупцію у військовому й оборонному секторах. Як повідомляє RMF24, обох доставили до прокуратури в Кракові, де їм висунули обвинувачення у прийнятті майнової вигоди, внесенні неправдивих відомостей до документів та шахрайстві на шкоду державним компаніям.

Четверта операція CBA

Затримання провели за дорученням 8-го відділу з військових справ Окружної прокуратури в Кракові. Підприємця та колишнього директора виявили у Підкарпатському та Свентокшиському воєводствах, після чого доправили до Кракова. За даними слідства, інкриміновані їм порушення стосуються 2017–2020 років.

Прокурор застосував до підозрюваних, зокрема, поліцейський нагляд. Це вже четверта операція CBA в межах цього розслідування. За даними бюро, у справі плануються подальші дії.

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Підозри щодо фіктивних послуг

Розслідування охоплює ймовірні корупційні схеми в оборонному та військовому секторах у 2014–2022 роках. За версією CBA, приватні компанії протягом кількох років могли виставляти недостовірні рахунки за полігонні послуги, зокрема логістичні, які фактично не надавалися.

Слідчі також перевіряють підозри у наданні та отриманні неправомірної вигоди, переважно готівкою. За даними краківського підрозділу CBA, до схеми могли бути причетні приватні підприємці, представники керівництва державних компаній, що входять до Польської групи озброєнь, а також люди, пов’язані з військовими частинами та дослідницькими установами.

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