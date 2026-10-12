У Польщі затримали двох росіян із попередженнями про можливі зв’язки з тероризмом — RMF24

У Польщі правоохоронці затримали 12 осіб у справі міжнародної організованої групи, пов’язаної з банківськими шахрайствами. Серед затриманих у Варшаві є двоє росіян, щодо яких у системах містилися попередження про можливі контакти з терористичними організаціями, повідомляє RMF24.

Затримання у справі про шахрайства

Операцію провели співробітники Центрального слідчого бюро поліції Польщі, Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю та Агентства внутрішньої безпеки. Обидва затримані росіяни мали в Польщі тимчасовий дозвіл на проживання: один протягом двох років, інший — протягом року.

Також затримали ще одного українця та дев’ятьох поляків. Серед фігурантів справи є особа, яку RMF24 називає псевдовболівальником із Варшави. Загалом затримали чотирьох чоловіків і вісьмох жінок віком від 21 до 57 років.

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Діяльність групи

За даними RMF24, угруповання діяло близько двох років переважно у Варшаві, Лодзі та Білостоці. Його учасники спеціалізувалися на шахрайствах із використанням швидких мобільних платежів. Сума шахрайств становила щонайменше кілька мільйонів злотих, а щоденний заробіток групи оцінювали від кількох десятків тисяч до 200 тисяч злотих.

Правоохоронці вилучили готівку в польській та іноземній валютах, ювелірні вироби й автомобілі загальною вартістю понад 850 тисяч злотих. Сімох затриманих взяли під варту, інших віддали під поліцейський нагляд. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Польські служби не відкидають нових затримань у цій справі.

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