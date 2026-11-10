У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві та диверсіях

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У Польщі правоохоронці затримали громадян України віком 24 та 25 років. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, чоловіки могли виконувати завдання російських спецслужб, збираючи інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Також затриманих підозрюють у підпалах автомобілів.

Слідство встановило, що перед цими інцидентами вони змінювали номерні знаки на авто на такі, що нагадували ті, які використовує українська армія. У спецслужбі вважають, що це могло бути спробою перекласти відповідальність на українську сторону та поширити дезінформацію.

За виконання завдань чоловіки отримували винагороду, зокрема в криптовалюті. Суд відправив обох підозрюваних під варту на три місяці.

Розслідування перебуває під наглядом Національної прокуратури Польщі у Лодзі.

Джерело: Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW)

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