У Польщі затримали підозрюваних у підпалі станції Starlink — Туск

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваних у підпалі наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink. Інцидент стався минулого місяця в селищі Воля-Кробовська.

Туск поінформував, що підозрювані були затримані поліцією Німеччини на прохання польської сторони.

"На прохання польських служб німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Мазовії. Це черговий акт гібридної війни. Винуватці у диверсії відповідатимуть перед польською системою правосуддя", – зазначив він.

Про це він написав у себе в Х.

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