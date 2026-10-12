У Польщі затримали підозрюваних у підпалі станції Starlink — Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваних у підпалі наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink. Інцидент стався минулого місяця в селищі Воля-Кробовська.
Туск поінформував, що підозрювані були затримані поліцією Німеччини на прохання польської сторони.
"На прохання польських служб німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Мазовії. Це черговий акт гібридної війни. Винуватці у диверсії відповідатимуть перед польською системою правосуддя", – зазначив він.
Про це він написав у себе в Х.
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