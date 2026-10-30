У Польщі затримали росіянина за підозрою у роботі на іноземну розвідку — RMF24

У польській Свідниці правоохоронці затримали 55-річного громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідки. Чоловік перебуватиме під вартою наступні три місяці, повідомляє RMF24.

Фотографував потяги та інфраструктуру

За даними поліції Нижньосілезького воєводства, чоловіка затримали, коли він фотографував потяги та залізничну інфраструктуру у Свідниці. Йому висунули звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Слідство вважає, що він фотографував елементи залізничної, транспортної та виробничої інфраструктури з наміром передати ці матеріали іноземній розвідці. Поліція заявила, що такі фотографії могли бути використані проти безпеки держави.

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Затримання відбулося під час поліцейських заходів із забезпечення футбольного матчу у Свідниці. Правоохоронці звернули увагу на Volkswagen, припаркований біля нерегульованого залізничного переїзду. Побачивши поліцейських, чоловік швидко поїхав, а згодом той самий автомобіль помітили неподалік залізничного віадука.

Вилучили техніку та документи

Під час перевірки чоловік, який стояв біля автомобіля, занервував і намагався поспіхом повернутися до салону. У нього виявили професійне фототехнічне обладнання, яким він знімав потяги та залізничні об’єкти.

Поліція також повідомила, що на його пристроях знайшла сотні тисяч файлів зі схожими фотографіями різних місць і важливих транспортних об’єктів, зокрема поза межами Польщі. Правоохоронці вилучили електронне та фототехнічне обладнання, мобільні телефони, ноутбуки, переносні й зовнішні накопичувачі великої місткості, а також кілька документів, що посвідчують особу.

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