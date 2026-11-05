У Польщі співробітники ABW затримали шістьох людей, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі, що діяла проти Республіки Польща. За даними RMF24, у заголовку повідомлення зазначено, що затримані могли діяти на користь російської розвідки держави-агресора Росії.

Серед затриманих є росіянка

Серед затриманих — п’ятеро поляків віком від 25 до 52 років та 37-річна росіянка. У повідомленні не названо їхніх імен.

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Повідомлення спецслужб

Про затримання 5 листопада поінформував міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємьоняк. Повідомлення RMF24 опублікували о 09:12 у четвер. Медіа послалося на PAP і вказало, що додаткові відомості мають з’явитися згодом. У доступному тексті не уточнюються обставини операції, можливі завдання групи, процесуальний статус кожної затриманої особи чи місце проведення затримань.

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