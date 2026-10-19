У Польщі затримали слухача Військової медичної академії за підозрою у шпигунстві — RMF24

У Польщі Військова жандармерія затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві. Як повідомляє RMF24, він є слухачем Військової медичної академії та має польське й українське громадянство.

Що відомо про підозру

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що затриманий вивчав польські військові об’єкти. Посадовець не уточнив, які саме об’єкти цікавили чоловіка.

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Роль контррозвідки

Томчик також заявив, що всі служби в цій ситуації діяли належним чином. За його словами, питання, пов’язані з потенційним шпигунством, насамперед розглядають служби контррозвідки.

Віцеміністр наголосив, що справа ще не є остаточно вирішеною, тому йдеться про підозру в можливому шпигунстві, а не про встановлену причетність чоловіка. RMF24 не навело інших деталей затримання чи можливого розслідування.

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