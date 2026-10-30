У Польщі правоохоронці затримали трьох колишніх громадських помічників депутата — Францішека П., Павела Ц. та Якуба З. Прокурор інкримінує їм, зокрема, виманювання понад 300 тис. злотих і спробу виманити ще більш як 1 млн злотих із фонду Siepomaga. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Окружну прокуратуру Варшава-Прага.

Обшуки в кількох містах

За словами речниці прокуратури Маржени Кєлек-Лопінської, затримання відбулися 28 і 29 жовтня. Співробітники Воєводського управління поліції в Гожуві також обшукали помешкання затриманих у Познані, Зеленій Гурі та Тарнобжезі.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили матеріали, важливі для провадження, після чого затриманих доправили до прокуратури. Слідчі заходи також стосувалися місця проживання та адреси реєстрації господарської діяльності одного з депутатів.

Польські медіа повідомили, що затримані були колишніми помічниками депутата Лукаша Мейзи. Сам Мейза підтвердив TVP Info, що поліція проводила обшуки у його приміщеннях і компанії.

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Позиція прокуратури

За інформацією прокуратури, кошти із фонду Siepomaga мали призначатися для лікування хворих, зокрема дітей, нетрадиційним методом із застосуванням плюрипотентних стовбурових клітин. Таку терапію пропонувала VinciNeoClinic зі штаб-квартирою у США.

Під час допитів усі троє затриманих не визнали вчинення інкримінованих діянь, однак дали пояснення. Прокурор застосував до них запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою. У прокуратурі додали, що розслідування триває та має кілька напрямів.

У 2021 році польські медіа повідомляли, що цей метод терапії не має медичного підтвердження.

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