У Польщі затримали трьох підлітків, пов’язаних із неонацистським середовищем — Polsat News

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох громадян країни — 16-річного підлітка та двох 17-річних. Їх пов’язують із міжнародним неонацистським середовищем, повідомляє Polsat News.

Заява координатора спецслужб

Координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що затримані поширювали нацистську та фашистську ідеології. За його словами, вони також вчиняли дії, спрямовані на скоєння злочинів терористичного характеру.

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Семоняк зазначив, що особливе значення для провадження мають встановлені обставини щодо двох 17-річних. За його словами, через інтернет-месенджери вони обмінювалися інформацією про домашнє виготовлення вибухових матеріалів, конструювання саморобної вогнепальної зброї та створення піротехнічних матеріалів для безпосереднього здійснення дій терористичного характеру.

Обшук у помешканні

Під час обшуку за місцем проживання одного із затриманих правоохоронці вилучили хімічні речовини, які могли бути використані для виготовлення вибухових матеріалів.

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