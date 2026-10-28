У Польщі затримали українця за підозрою у спробі підпалу оборонного заводу в Румунії

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У Варшаві затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до групи диверсантів, що могла діяти на користь Росії. За даними ЗМІ, група намагалася підпалити оборонне підприємство Carfil у румунському місті Брашов.

Йдеться про 25-річного громадянина України Артема С. Наразі його мають екстрадувати до Бухареста на підставі Європейського ордера на арешт.

Чоловік є одним із трьох членів групи, якавлаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві у Брашові в середині вересня. Тоді полум'я охопило приміщення площею 1000 квадратних метрів.

«Роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та фінансувати операцію», — пише видання RMF24.

За даними румунської розвідки, 25-річний чоловік працював з двома білорусами . Їх було затримано в Німеччині. Група також нібито мала на меті напади на українські військові навчальні центри, державні та приватні підприємства з виробництва зброї та інші промислові об'єкти.

Українця затримали у квартирі одного з районів Варшави. Він не чинив опору.

Джерело: RMF24

Раніше Румунія викликала посла РФ через диверсію на збройовому підприємстві.

Румунська служба розвідки заявила, що виявила мережу саботажу, яку, за її даними, координувала Росія — держава-агресор. Спецслужба вважає, що мережа може бути причетною до пожежі у вересні на промисловому об’єкті в центральній частині Румунії, неподалік державної компанії з виробництва озброєнь.

Румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх підозрюють у причетності до спроби підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов, що сталася 14 вересня.

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