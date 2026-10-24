У Польщі служби завершили шестиденну операцію з пошуку невстановленого літального об’єкта, шум від якого вночі почули жителі околиць Зембожицького водосховища в Любліні. Жодних слідів об’єкта під час пошуків не виявили, повідомляє RMF24.

Пошуки тривали шість днів

Щодня до операції залучали понад 30 військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі з наземної пошуково-рятувальної групи та підрозділу підтримки. Вони обстежували територію навколо водосховища, а також райони на південь від Любліна — у гміні Недржвіца-Дужа, поблизу траси S19.

У перші дні пошукової операції також використовували військовий гелікоптер. Капітан Марта Габорек із 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони повідомила, що операцію завершили у п’ятницю.

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Повідомлення жителів і перевірка сигналу

Поліція отримала перші повідомлення приблизно о другій годині ночі. До передобіднього часу надійшло ще понад десять звернень. Місцеві жителі розповідали про гучний звук об’єкта, що пролітав над районом, однак не чули вибуху та не бачили пошкоджень чи руйнувань будівель.

Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що метою операції було з’ясування всіх обставин події та характеру можливого літального об’єкта. Командування перевіряло зафіксований радіолокаційний сигнал і повідомлення місцевих жителів. Підтвердження порушення повітряного простору Польщі наразі немає.

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