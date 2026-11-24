У Польщі з 1 січня 2027 року зростуть ставки акцизу на сигарети, тютюн для куріння, тютюнові вироби для нагрівання та рідини для електронних сигарет. Як повідомляє RMF24, зміни передбачені законом, ухваленим у 2024 році та підписаним тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Нові ставки акцизу

Акциз на 1 тисячу сигарет становитиме 476,1 злотого замість нинішніх 414 злотих, тобто зросте на 15%. Для тютюну для куріння ставку піднімуть на 22% — до 412,58 злотого за кілограм із 338,18 злотого. Акциз на вироби для нагрівання тютюну збільшиться на 15%, до 780,41 злотого за кілограм.

Найбільше зростання ставки передбачене для рідин до електронних сигарет: з 1,44 до 2,20 злотого за мілілітр, або на 52%. За даними RMF24, середня ціна пачки звичайних сигарет може зрости приблизно на 2,5–3 злотих, пачки тютюнових виробів для нагрівання — приблизно на 1 злотий, а ємність із 10 мл рідини може подорожчати приблизно на 9,5 злотого.

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Правила для електронних сигарет

У середині жовтня президент Кароль Навроцький підписав закон, спрямований на посилення системи стягнення акцизу на ринку електронних сигарет. Документ запровадив оподаткування пристроїв, які раніше не обкладалися акцизом, а також нові категорії електронних сигарет.

Нові правила передбачають підвищення акцизу на пристрої для вейпінгу та комплекти деталей до них із 40 до 50 злотих за одиницю. Такі самі 50 злотих додаватимуть до акцизу на рідину в одноразовій електронній сигареті. Водночас змінні картриджі для багаторазових пристроїв вивели з-під акцизу, хоча рідина в них і надалі оподатковуватиметься.

У 2024 році польська влада обґрунтовувала підвищення турботою про здоров’я молоді. За наведеними RMF24 даними дослідження CBOS, 30% учнів віком 15–19 років регулярно курять електронні сигарети, а 60% хоча б раз їх пробували. Польська асоціація тютюнової промисловості, посилаючись на дані Інституту Almares, заявляла, що в першому кварталі 2026 року частка сигарет із нелегальних джерел на польському ринку становила 9,7% проти 4,7% у 2023 році.

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