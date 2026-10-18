У Польщі ZUS прискорить виплати пенсій у листопаді та грудні 2026 року — Interia

У Польщі Заклад соціального страхування (ZUS) перенесе частину виплат пенсій і рент за листопад та грудень 2026 року на раніші дати через вихідні та святкові дні. Як повідомляє Interia, деякі одержувачі отримають два перекази протягом одного календарного місяця, однак це не буде додатковою виплатою.

Виплати за листопад

ZUS проводить виплати у шість фіксованих дат: 1, 6, 10, 15, 20 і 25 числа щомісяця. Якщо встановлена дата припадає на свято або неробочий день, кошти виплачують раніше.

1 листопада 2026 року припадає на неділю та День усіх святих, тому виплати, призначені на перший день місяця, мають провести не пізніше п’ятниці, 30 жовтня. Зміна стосуватиметься приблизно мільйона виплат. Таким чином частина пенсіонерів отримає у жовтні належні кошти і за жовтень, і достроково за листопад.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще одне перенесення заплановане через те, що 15 листопада також припадає на неділю. Одержувачам, для яких ця дата є стандартним днем виплати, гроші мають надійти не пізніше 13 листопада. Виплати, заплановані на 6, 10, 20 і 25 листопада, проведуть за звичайним графіком.

Зміни у грудні та наприкінці року

У грудні достроково виплатять кошти, призначені на 6 число, оскільки воно припадає на неділю: перекази мають надійти не пізніше 4 грудня. Виплати за 20 грудня, яке також є неділею, ZUS проведе не пізніше 18 грудня.

Кошти з датою виплати 25 грудня, у перший день Різдва, мають надійти не пізніше 23 грудня. Водночас виплати, що за графіком припадають на 1 січня 2027 року, планують здійснити не пізніше 31 грудня 2026 року. У цьому разі одержувачі також можуть побачити на рахунку дві виплати за один місяць, причому друга буде призначена вже за січень.

Читай нас у