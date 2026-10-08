У Польщі ZUS уперше виплатив допомогу з догляду одностатевим подружжям — RMF24

У Польщі Управління соціального страхування ZUS уперше виплатило допомогу з догляду одностатевим подружнім парам. До установи надійшли дві заяви, обидві розглянули позитивно та виплатили заявникам належні кошти, повідомляє RMF24.

Визнання шлюбів, укладених за кордоном

Від 23 серпня в Польщі діє розпорядження, яке дозволяє внести до польського реєстру актів цивільного стану через транскрипцію запис про одностатевий шлюб, укладений за кордоном. Після визнання такого шлюбу польськими органами влади подружжя може користуватися такими самими правами, як і різностатеві пари, зокрема претендувати на виплати ZUS.

За даними Міністерства цифровізації, до кінця попереднього тижня польські органи реєстрації актів цивільного стану здійснили 516 транскрипцій актів одностатевих шлюбів, укладених за межами країни. Із них 198 стосувалися пар жінок, а 318 — пар чоловіків.

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Умови отримання виплати

Допомога з догляду належить людині, яка має доглядати за хворим чоловіком або дружиною, за умови виконання інших вимог, установлених законодавством. У ZUS наголосили, що право на виплату не залежить від статі чоловіка або дружини.

Якщо роботодавець має понад 20 застрахованих осіб, виплату здійснює платник страхових внесків. В інших випадках кошти перераховує безпосередньо ZUS. Установа поки не має відомостей про такі виплати одностатевим подружжям з боку інших платників внесків.

Нові правила стали відповіддю на рішення Суду Європейського Союзу, яке зобов’язало Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС. Оновлення зразків актів про шлюб також пов’язане з рішеннями польських адміністративних судів щодо транскрипції закордонних актів таких шлюбів.

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