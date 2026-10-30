У Помпеях знайшли дитяче намисто й парфумерний флакон у шафі — The Guardian

У Помпеях археологи знайшли особисті речі в дерев'яній шафі, яка залишалася запечатаною майже 2 тисячі років після виверження Везувію 79 року нашої ери. Серед знахідок — косметичні інструменти, невеликий скляний флакон для парфумів, монети та намисто, яке традиційно носили діти. Про це повідомляє The Guardian.

Речі мешканців давнього міста

Шафу виявили в кімнаті будинку на Віа дель'Аббонданца — одній із найжвавіших вулиць античних Помпеїв. У ній також лежали пінцет, кадильниця, бронзовий ліхтар, кухонне начиння та 38 бронзових монет.

Найцікавішою знахідкою стало намисто типу crepundia, яке традиційно носили діти. Воно містить понад 20 невеликих підвісок із різних матеріалів, зокрема із зображеннями богів Беса та Меркурія. Підвіски дзвеніли, щоб батьки могли стежити за дітьми, а також могли допомогти встановити їхню особу.

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Ознаки торгівлі та поспішної втечі

У шафі зберігалися також дерев'яна скринька зі свинцевими гирями та інші предмети, що, за оцінкою дослідників, можуть свідчити про заняття когось із мешканців торгівлею. Директор археологічного парку Помпеїв Габріеле Цухтріґель зазначив, що залишені гроші й особисті речі можуть вказувати на поспішну втечу власників під час виверження.

У складському приміщенні будинку археологи також знайшли фрагменти скелетів двох мишей усередині амфори. Будинок раніше пов'язували з людиною на ім'я Корнелій Максимус через написи, які нині вже не видно. Його фасад уперше розкопали 1912 року, а окремі кімнати досліджують лише тепер у межах реставраційного проєкту.

Подальші розкопки

Паралельно тривають розкопки на Віллі містерій у передмісті Помпеїв. Дослідники працюють у приміщеннях, де жили слуги, сподіваючись більше дізнатися про їхнє повсякденне життя та господарство. За словами Цухтріґеля, більшість мешканців цієї вілли були слугами.

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