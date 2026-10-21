У Португалії після демонтажу таборів затримали 55 протестувальників — Deutsche Welle

У Лісабоні, Порту та інших містах Португалії тисячі людей увечері у вівторок вийшли на акції за доступне житло. Протести відбулися через кілька годин після того, як поліція демонтувала наметові табори активістів та загалом затримала 55 осіб, повідомляє Deutsche Welle.

Організатори заявили, що в кожному з двох головних місць протесту — Лісабоні та Порту — зібралися понад тисяча учасників. Поліція оцінок чисельності не надала. На центральній площі Росіу в Лісабоні демонстранти голосуванням вирішили знову встановити наметовий табір у середу.

Операції поліції в Лісабоні та Порту

Координовані поліцейські операції розпочалися незадовго до 6:00 у вівторок, після того як учасників попередили про незаконність таборів. Активісти перебували на площі Росіу з суботи та встановили близько 200 наметів. У Порту протестувальники таборували на площі Дом-Жуан I приблизно десять днів.

Під час операції правоохоронці вилучили 228 споруд для кемпінгу. У Порту учасники самі розібрали намети після погрози втручання поліції. У Лісабоні протестувальники утворили живий ланцюг, коли офіцери звільняли площу. Місцеві телеканали показали кадри сутичок, що сталися згодом.

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Представниця лісабонського табору Карла Валадау назвала дії поліції «дуже агресивними». Водночас суперінтендант поліції громадської безпеки Сержіу Соареш заявив, що виселення було спокійним, пропорційним і належним та відбулося без поліцейської атаки. Усіх 55 затриманих згодом звільнили; вони мають з'явитися до суду в Лісабоні в середу.

Вимоги протестувальників

Учасники акцій виступають проти поглиблення житлової кризи, через яку купівля або оренда житла стає дедалі менш доступною. За даними матеріалу, ціни на нерухомість у Португалії від 2017 року зросли більш ніж удвічі, а орендна плата за новими договорами за цей період майже подвоїлася.

Демонстранти звинувачують правоцентристський уряд у нездатності розв'язати проблему. Вони вимагають відкликати законопроєкт, який має спростити виселення та скасувати обмеження орендної плати за новими договорами. Документ уже пройшов перше читання в парламенті.

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