У Португалії знесли протестні табори та затримали 31 людину — The Guardian

Поліція Португалії вночі демонтувала табори учасників протестів проти житлової кризи на площах у Лісабоні та Порту. Під час операцій затримали 31 людину за непокору, повідомляє The Guardian.

Операції в Лісабоні та Порту

Невдовзі після 02:00 десятки правоохоронців, частина з собаками, почали розчищати площу Росіу в центрі Лісабона, де встановили понад 100 наметів. Поліція також повідомила про демонтаж приблизно 50 наметів на площі Дом Жуан I у Порту.

За даними поліції, перед операцією людям пропонували самостійно залишити табори. Правоохоронці назвали свої дії пропорційними та заявили про демонтаж 171 споруди. Під час операцій постраждали 11 людей, зокрема троє поліцейських.

Reuters повідомило, що 25 затриманих у Лісабоні відпустили із зобов'язанням з'явитися до суду в понеділок.

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Заяви активістів і житлова криза

Рух Casa Para Viver заявив, що під час рейдів постраждали понад 20 людей. Активісти стверджують, що поліція застосувала кийки, собак і гумові кулі, та закликали до нових протестів у середу. Депутат від Лівого блоку Фабіан Фігейреду назвав дії поліції ударом по демократії та наголосив на праві людей на житло й мирний протест.

Наметові табори в Португалії почали з'являтися на початку жовтня, спершу в Порту, а згодом і в Лісабоні. Протестувальники виступають проти вартості житла, яка, за даними видання, перевищила середні доходи населення. Ціни на житло в країні від 2017 року зросли більш ніж удвічі, а орендні ставки майже подвоїлися.

Активісти також вимагають від правоцентристського уряду відкликати законопроєкт, який полегшує виселення та скасовує обмеження орендної плати для нових договорів. Документ уже пройшов перше читання в парламенті.

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