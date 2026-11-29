У Празі, Чехія, перед посольством Росії відбулася демонстрація проти мілітаризації Калінінградської області — російського ексклаву між Польщею та Литвою. Акцію під гаслом «Ні війні на Балтиці» організувала Балтійська республіканська партія, повідомляє RMF24.

Заяви організаторів

На думку організаторів, влада РФ, держави-агресора, використовує регіон для тиску на Європу, не враховуючи інтересів його жителів. Голова партії Вадим Петров сказав чеській агенції ČTK, що мешканці області не хочуть, аби їх використовувала федеральна влада Росії.

Петров заявив, що жителі регіону не хочуть війни з Європою та виступають проти використання їх федеральним урядом. Він також зазначив, що народився в Калінінградській області, і звинуватив Москву в ухваленні рішень щодо мілітаризації регіону без урахування думки місцевої громади.

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За словами політика, жителі області мають власну балтійську ідентичність. Учасники акції також згадали повідомлення про можливе подальше розміщення ракетного озброєння та економічні проблеми, пов’язані із санкціями.

Балтійська республіканська партія

Твердження російської влади про атаку дронів на базу Балтійського флоту Петров назвав провокацією. Балтійська республіканська партія є невеликим регіоналістським рухом, пов’язаним із Калінінградською областю. За словами її активістів, нині рух виступає за повну незалежність так званої Балтійської республіки.

Рух виник у 1993 році, а у 2003 році суд у Калінінграді постановив його ліквідувати. Активісти стверджують, що після цього він продовжив неформальну діяльність і останніми роками переважно працює за межами Росії. За даними американського аналітичного центру CEPA, російський суд у 2024 році визнав рух «екстремістською» організацією, а згодом його внесли до російського переліку терористичних організацій.

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