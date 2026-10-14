У префектурі Осака в Японії понад 9 тисяч кілометрів водопровідних труб перевищили нормативний строк експлуатації у 40 років. Станом на 2024 фінансовий рік це становило близько 36% мережі, яка досі використовується, — найвищий показник серед 47 префектур країни, повідомляє The Japan Times.

Заміна мереж відстає від потреб

Проблема також стосується регіональної каналізаційної мережі, якою управляє влада префектури. Її загальна протяжність становить 573 кілометри та охоплює кілька муніципалітетів, зокрема басейн річки Неяґава. Роботи над першим у Японії регіональним проєктом каналізації тут почалися у 1965 фінансовому році.

Близько 86 кілометрів мережі, або приблизно 15%, уже перевищили нормативний термін експлуатації в 50 років. Ще 171 кілометр, тобто близько 30%, використовується від 40 до 50 років. Це збільшує потребу в інспекціях і технічному обслуговуванні.

Швидку заміну трубопроводів вважають майже неможливою через кадрові та фінансові обмеження. Представник будівельного підрозділу каналізаційного управління префектури заявив, що навіть заміна восьми кілометрів труб на рік упродовж десяти років була б дуже складним завданням.

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Ризики під час злив і землетрусів

Старі чавунні труби особливо вразливі до сейсмічних поштовхів, хоча перевищення нормативного строку служби не означає негайної аварії або витоку. Їх мають замінювати трубами з ковкого чавуну або сталі із сейсмостійкими з’єднаннями. Станом на кінець 2023 фінансового року в місті Осака модернізували лише близько 35% мережі.

26 червня під час сильних опадів на насосній станції Суміное в однойменному районі Осаки затопило всі шість великих насосів. Міське розслідування встановило, що вода потрапила до приміщення через розрив гумового з’єднання між підземним водовідвідним каналом і насосним приміщенням.

Очікувана вартість повного відновлення станції становить близько 30 мільярдів єн. Роботи, за прогнозом, триватимуть три з половиною роки та завершаться наприкінці 2029 фінансового року. До того часу підвищений ризик підтоплень зберігатиметься, зокрема, в районах Ікуно, Абено, Хірано, Хіґасісумійосі, Сумійосі та Суміное.

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