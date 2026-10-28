У Приштині вимагали відставок після вбивства жінки — Balkan Insight

У столиці Косова Приштині сотні людей протестували з вимогою забезпечити відповідальність державних інституцій, відправити у відставку низку посадовців та вжити термінових заходів проти феміциду й гендерно зумовленого насильства. Акція відбулася після вбивства Арлінди Зекай у селі Вітомириця поблизу міста Печ, повідомляє Balkan Insight.

За даними видання, жінку вбили ввечері в неділю невдовзі після того, як поліція супроводила її додому з відділку. Там вона повідомила про домашнє насильство з боку чоловіка. За три дні до вбивства Зекай просила місцеву прокуратуру втрутитися для її захисту від насильницького нападу.

Вимоги протестувальників

Учасники маршу пройшли від центральної площі Приштини до Міністерства юстиції та інших урядових будівель. Вони вимагали відставки міністерки юстиції Доніки Ґервали, міністра внутрішніх справ Джелаля Свечлі та мера Печа Газменда Мухаджері.

Активісти, представники громадських організацій і громадяни також закликали звільнити та притягнути до відповідальності працівників системи правосуддя у Печі. Серед інших вимог були надання соціального житла людям, які пережили гендерно зумовлене насильство, перевірка судової системи, легалізація самооборони для жінок і визнання феміциду надзвичайною ситуацією на національному рівні.

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Судові справи та реакція влади

Суд у вівторок узяв на 30 діб під варту Джетона Силая за підозрою у неповазі до суду. Він також є фігурантом обвинувального акта щодо домашнього насильства через погрози на адресу загиблої Арлінди Зекай. Альберта Силая затримали у вівторок за підозрою у причетності до вбивства.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті під час засідання уряду розкритикував судову систему. Він заявив, що попередження, які передували вбивству, залишилися без уваги. Обурення також викликала заява міністерки юстиції Ґервали в парламенті, що Зекай не звернулася по допомогу до уряду.

Арлінда Зекай стала сьомою жінкою, яку у 2026 році в Косові, за даними видання, вбив член родини.

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