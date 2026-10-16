У протоці Ормуз снаряд влучив у судно, поранивши 11 індійців — The Hindu

У протоці Ормуз снаряд влучив у комерційне судно MT On Peace, що ходить під прапором Панами. За даними The Hindu, під час проходження протоки поранень зазнали 12 членів екіпажу, серед яких 11 громадян Індії.

Екіпаж судна

Інцидент стався у вівторок, 6 жовтня. На борту перебували 19 членів екіпажу, зокрема 17 громадян Індії. Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що поранення дістали 11 індійців та ще один член екіпажу. Окрім 11 індійців, унаслідок удару постраждав один інший член екіпажу.

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Реакція Індії

Після цього інциденту Індія рішуче засудила атаку на судно. У матеріалі MT On Peace названо комерційним судном, а удар стався під час транзиту Ормузькою протокою. Джерело пов’язує відомості про склад екіпажу та постраждалих із Міністерством закордонних справ Індії.

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