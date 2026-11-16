У Південній Кореї затримали росіянина, який зупинив потяг метро та викрав автомобіль

У Пусані, Південна Корея, поліція затримала громадянина Росії віком близько 20 років, якого підозрюють у зупинці потяга метро аварійним важелем, а згодом — у викраденні автомобіля. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на поліцію.

Зупинка потяга

За даними поліцейського відділку Пусанджин, чоловік працює на судні, пришвартованому в Пусані. Його підозрюють у викраденні автомобіля, відмові пройти перевірку на алкоголь у видихуваному повітрі та порушенні Закону про безпеку залізничного транспорту.

Як стверджує поліція, близько 23:25 у четвер чоловік скористався аварійним важелем у вагоні потяга першої лінії метро Пусана неподалік станції Тонме, через що поїзд зупинився.

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Викрадений автомобіль

Після цього підозрюваний, за версією правоохоронців, викрав незамкнений автомобіль із парковки пожежної станції, розташованої поруч. На ньому він проїхав близько 14 кілометрів до району Пусанджин-гу.

Поліція затримала чоловіка рано-вранці в п'ятницю після повідомлення про ймовірне керування автомобілем у нетверезому стані. За даними правоохоронців, він відмовився пройти перевірку на алкоголь. Після завершення розслідування справу планують передати прокурорам.

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