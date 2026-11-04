У Пужниках почали новий етап пошуків поховань польських жертв 1945 року — RMF24

У Пужниках Тернопільської області розпочався новий етап пошуків можливих місць поховання поляків, убитих у лютому 1945 року. У роботах беруть участь представники Фундації «Свобода і Демократія», експерти Поморського медичного університету в Щецині та українські дослідники, повідомляє RMF24.

Свідчення про можливе поховання

Пошуки почали після появи нових свідчень. За словами представника Фундації «Свобода і Демократія» Мацея Данцевича, колишня жителька Пужників, якій на час подій було 10 років, розповіла, що бачила поховання жертв.

Жінка пригадала вози або сани з людьми, які зупинилися на ділянці між костелом і кладовищем. Цю територію раніше не досліджували. Дослідники також отримали дозвіл військової влади на обстеження ділянки спеціальним електронним пристроєм, що має допомогти у подальших пошуках. Роботи в Пужниках триватимуть до 10 листопада.

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Попередні знахідки

Під час попередніх експедицій у Пужниках виявили останки щонайменше 42 людей. Їх знайшли навесні минулого року на старому польському кладовищі та поховали в Пужниках 6 вересня 2025 року.

Пужники — колишнє польське село в Тернопільській області. За даними RMF24, у ніч із 12 на 13 лютого 1945 року українські націоналісти вбили там від 50 до 120 поляків. Польське медіа називає головним виконавцем нападу Петра Хамчука, який очолював сотню УПА «Сірі Вовки».

Український інститут національної пам’яті повідомив, що в червні 1945 року вцілілих мешканців Пужників переселили до Польщі — до Нємисловиць і Ратовіц. У 1949 році радянська влада ліквідувала село, а його територія поступово заросла лісом.

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