У Раді Федерації РФ закликали закрити в’їзд до Росії вірменському губернатору

У Росії запропонували заборонити в’їзд до країни губернатору Ширакської області Вірменії Давиду Арушаняну. Причиною став його допис про святкування Дня міста Гюмрі, у якому він розкритикував захід, організований опозиційною партією «Сильна Вірменія». Російські дипломати та сенатор Володимир Джабаров заявили, що слова губернатора можуть свідчити про зневажливе ставлення до росіян.

Голова комітету Ради Федерації РФ з регламенту Володимир Джабаров запропонував Міністерству закордонних справ Росії розглянути питання про заборону в’їзду Давиду Арушаняну. Приводом для заяви став допис губернатора Ширакської області від 17 жовтня. Тоді Арушанян розкритикував святкування Дня міста Гюмрі, яке організувала опозиційна партія «Сильна Вірменія». Її засновником є бізнесмен і благодійник Самвел Карапетян. Вірменська влада вважає цю політичну силу проросійською.

У своєму дописі губернатор назвав захід політичним спектаклем і поставив під сумнів щирість організаторів. Він також використав різкі висловлювання про тих, хто приїхав до міста. «Кілька камер, кілька стурбованих облич, кілька гучних фраз про “наш Гюмрі” — і ось готовий черговий політичний спектакль. Залишається тільки знайти глядачів. Але є одна невелика заковика: Гюмрі вам — не ваш “Нижній Табір”, а гюмрійці — не ваші “Івани”», — написав Арушанян.

Наприкінці допису губернатор зазначив, що жителі регіону гостинні до відвідувачів, однак закликав їх не переходити межі. «Ми — гостинний народ, гості для нас завжди бажані. Але не намагайтеся стрибнути вище голови — падати з висоти боляче. Гастролери, будьте обережні…» — додав він.

Посольство Росії звинуватило губернатора в неприйнятній риториці

26 жовтня на допис відреагувало посольство Росії у Вірменії. У дипломатичному представництві заявили, що з нерозумінням сприйняли згадку про «Іванів». На думку російських дипломатів, це формулювання нагадує лексику німецьких нацистів часів Другої світової війни. У посольстві також нагадали, що на території Ширакської області розташовані 102-га російська військова база та підрозділи російських прикордонників.

«Не хотілося б думати, що офіційна особа, яка очолює регіон, де несуть службу 102-га російська військова база та російські прикордонники, вважає допустимими публічні висловлювання, які можуть провокувати національну неприязнь до росіян», — йдеться в заяві посольства. Дипломати також заявили, що такі висловлювання, на їхню думку, суперечать духу багаторічної дружби між народами Росії та Вірменії.

Російський сенатор вимагає покарання

Володимир Джабаров підтримав позицію російського посольства та заявив, що губернатор має нести відповідальність за свої слова. Він запропонував розглянути можливість заборони на в’їзд Арушаняну до Росії. «Губернатор Ширакської області Вірменії Давид Арушанян дозволив собі зневажливо висловитися про росіян, назвавши їх “Іванами”. Вважаю, що за такі слова потрібно нести реальну відповідальність. Буде правильно, якщо наше МЗС розгляне питання про закриття в’їзду до Росії для Давида Арушаняна», — написав сенатор.

Джабаров також заявив, що росіяни свого часу допомагали Вірменії та брали участь у боротьбі з нацизмом. Крім того, він нагадав про присутність російських військових і прикордонників у Гюмрі. «Саме ці “Івани” свого часу рятували Вірменію від геноциду, а потім і весь світ — від фашистської “коричневої чуми”. І сьогодні в Гюмрі стоять наші прикордонники та 102-га військова база, охороняючи спокій місцевих жителів. Замість недоречної риторики губернатору варто було б просто сказати дякую», — заявив він.

Російський сенатор також звинуватив Арушаняна в поширенні антиросійських настроїв. Він стверджує, що висловлювання губернатора нібито відповідають методам західних неурядових організацій, які, за його словами, раніше використовували в Україні, Молдові та країнах Балтії. Джабаров назвав реакцію російського посольства правильною та знову провів паралелі між дописом губернатора й риторикою нацистського періоду. Водночас у наведених заявах російської сторони йдеться про пропозицію розглянути заборону на в’їзд. Інформації про те, що таке рішення вже ухвалили, немає.

У коментарях губернатора теж розкритикували

Допис Арушаняна викликав дискусію і серед користувачів Facebook. Частина коментаторів стала на бік організаторів святкування та дорікнула губернатору за те, що він критикує захід, замість того щоб самому пропонувати ініціативи для міста. Один із користувачів зауважив, що Гюмрі є частиною Вірменії, а тому не має значення, яка саме політична сила організувала святкування. На його думку, важливо, що про місто згадали та провели захід до його дня.

Інший коментатор звернув увагу на те, що, за його словами, уряд країни навіть не привітав жителів Гюмрі зі святом. «Організують захід — ви незадоволені. Так організували б самі! Уряд навіть гюмрійців не привітав — ось через що вам варто було б засмучуватися», — написав користувач. Ще один учасник дискусії запропонував губернатору зосередитися на конкретних проблемах міста. Зокрема, він згадав про асфальтування кількох вулиць у кварталі Ані.

Таким чином, допис про святкування Дня міста Гюмрі спричинив суперечку між губернатором Ширакської області та представниками російської влади. У Москві розкритикували формулювання Арушаняна й запропонували обмежити йому в’їзд до Росії, тоді як частина користувачів у соцмережах зосередилася на питаннях розвитку самого Гюмрі. Про це пише агентство Panorama з посиланям на допис сенатора у своєму каналі на платформі «Макс».

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