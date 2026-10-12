У Рафаху внаслідок удару Ізраїлю загинули двоє палестинців — Anadolu Agency

Унаслідок удару ізраїльського безпілотника на північний захід від Рафаха у Палестині, на півдні Сектора Гази, загинули двоє палестинців, ще троє дістали критичних поранень. Про це з посиланням на медичні джерела повідомляє Anadolu Agency.

Удар поблизу мечеті

За даними агентства, безпілотник випустив щонайменше одну ракету по групі людей біля мечеті Муавії в районі Аль-Мавасі, розташованому на північний захід від міста. Медичні джерела повідомили про двох загиблих і трьох тяжкопоранених.

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Окремо місцеві джерела заявили, що ізраїльська артилерія обстріляла райони на північний схід від Хан-Юніса на півдні Сектора Гази. Ізраїльські військово-морські сили також відкривали вогонь і обстрілювали узбережжя міста Газа на півночі анклаву. Про постраждалих унаслідок цього обстрілу не повідомлялося.

Дані МОЗ Гази

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від початку дії режиму припинення вогню 10 жовтня 2025 року ізраїльська армія внаслідок щоденних атак убила 1 488 палестинців, ще 5 281 людина зазнала поранень. Відомство також заявило, що від жовтня 2023 року в Секторі Гази загинули понад 74 тисячі палестинців, а більш як 175 тисяч людей зазнали поранень.

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