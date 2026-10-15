У ракетній програмі Австралії виявили порушення на $15,6 млн — ABC News Australia

В Австралії у флагманській програмі виробництва та накопичення керованого озброєння Guided Weapons and Explosive Ordnance Group (GWEO) виявили щонайменше 15,6 млн доларів витрат із порушеннями фінансових і закупівельних правил. Про це повідомляє ABC News з посиланням на документи, отримані за запитом про доступ до інформації.

Зокрема, посадовці оборонного відомства в червні 2023 року здійснили два платежі на 8,1 млн і 5,2 млн доларів для покриття підвищення контрактної ціни, не отримавши перед тим обов'язкового юридичного погодження на збільшення вартості контракту. Ретроспективне схвалення цих виплат на загальну суму 13,3 млн доларів надали 10 липня 2025 року.

Порушення правил закупівель

Ще у чотирьох випадках працівники звернулися по цінові пропозиції до отримання необхідного погодження керівників. В іншому епізоді посадовці схвалили рахунок на 631 365 доларів, який перевищував дозволений ліміт витрат, а також помилково оформили документи в австралійських доларах замість іноземної валюти, що вплинуло на застосований валютний курс.

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У документах зазначено, що кошти витратили всупереч політиці оборонних закупівель, однак немає даних про їхню втрату. Частину інших порушень і пов'язані з ними суми у матеріалах приховали, проте позначки в документах свідчать, що щонайменше у восьми додаткових випадках були потрібні коригувальні дії.

Реакція уряду та перевірки

Міністр оборонної промисловості Пат Конрой визнав помилки та заявив про необхідність припинити такі порушення. Він також поклав відповідальність за управління контрактом на попередній уряд, водночас документи свідчать, що несанкціоновані виплати за підвищення цін відбулися більш ніж через рік після приходу до влади уряду Ентоні Албаніза.

Порушення виявила нова команда з управління контрактами під час перевірки попередніх операцій. Представник оборонного відомства заявив, що воно серйозно ставиться до недотримання правил і прозорості та посилило контроль і нагляд. Австралійське національне аудиторське відомство провело двоетапну перевірку контрактів на внутрішнє виробництво боєприпасів: другий звіт, оприлюднений у липні 2026 року, розкритикував GWEO за «обмежену впевненість» у співвідношенні ціни та якості.

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