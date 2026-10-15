У регіоні Парижа від початку протестів затримали 1260 людей — Anadolu Agency

У Франції учні та студенти 15 жовтня продовжили блокувати ліцеї й університети, а в паризькому регіоні від початку протестів затримали 1260 людей. За даними Anadolu Agency, 86% затриманих є неповнолітніми.

Міністр освіти Едуар Жеффре заявив, що по країні мобілізованими залишалися учні приблизно 200 ліцеїв. Блокування тривали у навчальних закладах Парижа, Марселя та району Ліона. До акцій також уперше від початку руху долучилися студенти бізнес-школи HEC Paris у Жуї-ан-Жоза, на захід від Парижа.

Дані про постраждалих

Префектура поліції Парижа повідомила про травмування 286 поліцейських і жандармів, а також 13 працівників освіти. За її інформацією, 13 жовтня під час демонстрацій постраждав 71 співробітник внутрішніх сил безпеки. У префектурі заявили, що окремі люди виривали бруківку та кидали її у правоохоронців, а кількох поліцейських доправили до лікарні для надання невідкладної допомоги.

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Водночас працівники ліцею Поля Елюара в Сен-Дені заявили про насильницьке втручання поліції на території закладу під час затримання учня. За їхніми словами, правоохоронці вдарили співробітників, які намагалися перешкодити затриманню.

Реакція уряду

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що протести перестали бути учнівським рухом і перетворилися на рух міського насильства. Він також засудив заклики до насильства в окремих районах, заявивши, що регіональні ради консультуватимуть щодо питань шкільних будівель.

Жеффре повідомив, що уряд переглядає всю процедуру вступу до закладів вищої освіти через платформу Parcoursup, а рішення очікують до кінця жовтня. Також, за його словами, до шкіл уже направили дві третини з обіцяних 3 тисяч учителів-замінників. Префектура Ліона заборонила заплановану на ранок 15 жовтня учнівську демонстрацію, пославшись на ризики нових заворушень, пошкодження торговельних закладів і насильства щодо силовиків.

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