У Республіканській партії спалахнув скандал через передвиборчу рекламу Рамасвамі

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Навколо передвиборчої кампанії Вівека Рамасвамі, кандидата від Республіканської партії на посаду губернатора Огайо, спалахнув скандал. Причиною стала реклама, спрямована проти його суперниці від Демократичної партії Емі Ектон, яку звинуватили у використанні брудних піар-технологій.

Радикал-популіст Рамасвамі, відомий своїми антиукраїнськими заявами, оплатив спрямовану проти висуванки демократів Ектон рекламу, у якій біологічна мати кандидатки називає доньку брехухою і натякає на нібито її проблеми з психічним здоров’ям.

Проте Ектон не підтримує стосунків із матір’ю з 12-річного віку, оскільки в дитинстві зазнала сексуального насильства з боку вітчима, з яким живе мати й на захист якого вона стала.

Рекламу засудила низка впливових республіканців Огайо, зокрема нинішній губернатор Майк Девайн і сенатор Джон Гастед. Девайн закликав Рамасвамі зняти її, назвавши ролик «надзвичайно, надзвичайно тривожним».

Водночас президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступили на захист Рамасвамі.

У розлогому дописі в соцмережі Truth Social у четвер Трамп назвав Девайна «республіканцем лише за назвою й заявив, що Рамасвамі «повинен продовжувати в тому ж дусі».

Венс у середу сказав, що його «дещо обурює», як його однопартійці «скиглять» через рекламу, приділяючи цьому більше уваги, ніж критиці демократів.

За опитуваннями, Рамасвамі поступається Ектон у губернаторських перегонах, а після розміщення реклами його позиції погіршилися ще більше (50% проти 43%).

Також сенатор Гастед, який отримав схвалення Трампа, істотно в опитуваннях відстає від колишнього сенатора-демократа Шеррода Брауна (43% проти 49%).

Як повідомлялось, Рамасвамі брав участь у праймериз Республіканської партії перед президентськими виборами 2024 року, потім підтримав Трампа. Під час кампанії виступав проти військової допомоги Україні й пропонував скасувати санкції проти Росії.Також неодноразово критикував Президента України Володимира Зеленського.

Трамп закликав не знімати рекламу Рамасвамі в Огайо — The Guardian.

Кандидатка від демократів Емі Актон випереджає Рамасвамі на 8 пунктів — The Hill.

Ексочільниця охорони здоров’я Огайо Емі Актон лідирує в опитуваннях — TIME.

В Огайо кампанія за губернатора точиться навколо COVID-19 — STAT News.

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