У Республіканській партії спалахнув скандал через передвиборчу рекламу Рамасвамі
Навколо передвиборчої кампанії Вівека Рамасвамі, кандидата від Республіканської партії на посаду губернатора Огайо, спалахнув скандал. Причиною стала реклама, спрямована проти його суперниці від Демократичної партії Емі Ектон, яку звинуватили у використанні брудних піар-технологій.
Радикал-популіст Рамасвамі, відомий своїми антиукраїнськими заявами, оплатив спрямовану проти висуванки демократів Ектон рекламу, у якій біологічна мати кандидатки називає доньку брехухою і натякає на нібито її проблеми з психічним здоров’ям.
Проте Ектон не підтримує стосунків із матір’ю з 12-річного віку, оскільки в дитинстві зазнала сексуального насильства з боку вітчима, з яким живе мати й на захист якого вона стала.
Рекламу засудила низка впливових республіканців Огайо, зокрема нинішній губернатор Майк Девайн і сенатор Джон Гастед. Девайн закликав Рамасвамі зняти її, назвавши ролик «надзвичайно, надзвичайно тривожним».
Водночас президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступили на захист Рамасвамі.
У розлогому дописі в соцмережі Truth Social у четвер Трамп назвав Девайна «республіканцем лише за назвою й заявив, що Рамасвамі «повинен продовжувати в тому ж дусі».
Венс у середу сказав, що його «дещо обурює», як його однопартійці «скиглять» через рекламу, приділяючи цьому більше уваги, ніж критиці демократів.
За опитуваннями, Рамасвамі поступається Ектон у губернаторських перегонах, а після розміщення реклами його позиції погіршилися ще більше (50% проти 43%).
Також сенатор Гастед, який отримав схвалення Трампа, істотно в опитуваннях відстає від колишнього сенатора-демократа Шеррода Брауна (43% проти 49%).
Як повідомлялось, Рамасвамі брав участь у праймериз Республіканської партії перед президентськими виборами 2024 року, потім підтримав Трампа. Під час кампанії виступав проти військової допомоги Україні й пропонував скасувати санкції проти Росії.Також неодноразово критикував Президента України Володимира Зеленського.
Трамп закликав не знімати рекламу Рамасвамі в Огайо — The Guardian.
Кандидатка від демократів Емі Актон випереджає Рамасвамі на 8 пунктів — The Hill.
Ексочільниця охорони здоров’я Огайо Емі Актон лідирує в опитуваннях — TIME.
В Огайо кампанія за губернатора точиться навколо COVID-19 — STAT News.