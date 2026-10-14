У Ріяді уламки після перехоплення ракети поранили одну людину — Asharq Al-Awsat

У столиці Саудівської Аравії Ріяді уламки, що впали після перехоплення балістичної ракети, поранили одного арабського мешканця. Незначних пошкоджень також зазнали житловий будинок та автомобіль, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Генеральне управління цивільної оборони Саудівської Аравії.

Перехоплення ракети над Ріядом

Коаліція на підтримку легітимності в Ємені заявила, що перехопила та знищила балістичну ракету, яку, за її словами, хусити запустили у напрямку Ріяда. За даними саудівської цивільної оборони, її команди відреагували на інцидент і провели стандартні процедури.

У вівторок коаліція перехопила балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники, запущені в напрямку регіону Ріяд, південного регіону країни, мухафази Ель-Хардж, центру Харад у мухафазі Ель-Ахса та міста Дахран на сході Саудівської Аравії.

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Поранені та пошкодження

Саудівська цивільна оборона також повідомляла, що уламки двох перехоплених крилатих ракет упали в Ріяді. Тоді постраждали чотири людини — дві жінки, чоловік і дитина. Незначних матеріальних пошкоджень зазнали 15 житлових будинків.

Крім того, коаліція повідомила про кілька авіаударів по центральному паливному сховищу Ес-Сабаха на захід від єменської столиці Сани. У коаліції заявили, що операція мала порушити лінію постачання пального, яку хусити, за її твердженням, використовують для військових операцій.

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