У Римі помітили оголошеного Україною в міжнародний розшук власника Pin-Up Дмитра Пуніна

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У римі в одному з казино помітили власника Pin-Up Дмитра Пуніна. Раніше його та його дружину Марину Ільїну оголосили в міжнародний розшук у Казахстані.

Відомо, що подружжя підозрюють в організації незаконного онлайн-казино на території країни.

Імена Пуніна та Ільїної з’явилися на офіційному порталі Казахстану в розділі розшуку осіб, а в серпні подружжя фігурувало серед підозрюваних у справі про нелегальний гральний бізнес.

Розслідування розпочалося після журналістських публікацій на початку 2025 року. У них стверджувалося, що букмекерська контора Pin-Up, офіційно зареєстрована в Казахстані, спрямовувала користувачів на сайти онлайн-казино, діяльність яких у країні заборонена.

Після оприлюднення цих матеріалів Агентство з фінансового моніторингу Казахстану відкрило кримінальне провадження щодо незаконного грального бізнесу.

За версією слідства, працівники банків допомагали виводити кошти, які громадяни програвали в онлайн-казино. Загальна сума таких фінансових операцій, за наведеними даними, могла сягнути 100 млрд тенге.

У справі також фігурують інші особи, яких підозрюють у сприянні організації та фінансовому супроводу незаконного бізнесу. Зокрема, раніше в розшук оголосили ймовірних учасників цієї схеми.

Про це повідомив проросійський блогер Анатолій Шарій.

Напередодні у Казахстані Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну оголосили в міжнародний розшук. Їх підозрюють в організації незаконного онлайн-казино на території країни.

Польський телеканал TVP Info провів розслідування діяльності онлайн-покерної платформи GGPoker, зокрема способів обходу блокування, залучення польських гравців та можливих зв’язків нелегального грального бізнесу з Росією.

Дмитро Пунін — російський гральний магнат, який, вважається, створив та очолив міжнародне онлайн-казино Pin-Up. Ним зацікавилися українські правоохоронці, коли з'ясувалося, що його казино роками маскувалося під «український бізнес» і викачувало мільярди гривень з місцевих гравців.

Офіційно бренд в Україні був записаний на підставних осіб, проте Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило, що реальними бенефіціарами та отримувачами прибутків весь цей час залишалися громадяни РФ, зокрема сам Пунін та його оточення.

Саме через це ДБР розпочало масштабне кримінальне провадження та оголосило підозри у справі про відмивання грошей фігурантам: Пуніну, його дружині Марині Ільїній, а також Володимиру Ільїну, Олександру Матяшову та Івану Баннікову.

А влада України подала запит до Кіпру щодо екстрадиції російського власника казино Pin-Up Дмитра Пуніна. Наразі РНБО наклала персональні санкції на Пуніна, його партнерів та дев'ять підконтрольних компаній (серед яких «Укр Гейм Технолоджі» та «Турбо.Юа»). Частину арештованих активів Пуніна, зокрема готівку та нерухомість, вже було повернуто в бюджет України.

Сам Дмитро Пунін, перебуваючи в Лімасолі, сподівався через українські суди очистити свою репутацію та домогтися видалення публікацій про свої можливі зв’язки з підсанкційним бізнесом. Зокрема позов в інтересах Пуніна про захист честі, гідності та ділової репутації проти UA.News, надійшов у Печерський суд Києва в січні цього року. Позов подано проти кількох українських медіа, які раніше публікували матеріали про його можливу причетність до онлайн-казино Pin-UP та схем відмивання коштів через тимчасово окуповані території.

У позові Пунін стверджував, що поширена про нього інформація є недостовірною та завдає шкоди його репутації. Зокрема, йдеться про публікації квітня 2024 року, в яких повідомлялося про нібито його затримання у Лімасолі на Кіпрі. Сторона позивача наполягає, що ця інформація не відповідає дійсності.

Фактично Пунін вимагає від українських медіа видалити матеріали, опублікувати спростування та офіційно визнати поширену інформацію недостовірною такі дії цього підсанкційного бізнесмена можуть свідчити про цілеспрямований тиск на незалежні ЗМІ.

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