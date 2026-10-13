У Ріо прихильники президента Лули провели мітинг перед другим туром — Anadolu Agency

У Ріо-де-Жанейро прихильники президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви провели мітинг уздовж пляжу Копакабана напередодні другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Мітинг на Копакабані

Акція відбулася на проспекті Авеніда-Атлантика та охопила кілька кварталів прибережної магістралі, повідомила бразильська газета O Globo. Напередодні прихильники Лули також провели мітинг на Авеніда-Пауліста в Сан-Паулу.

Під час виступу Лула порушив питання трудових прав. За даними Agência Brasil, він сказав, що цього тижня стане зрозуміло, чи підтримує партія його опонента графік із шістьма робочими днями та одним вихідним, чи два вихідні для працівників.

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Перегони перед голосуванням

Суперник Лули Флавіу Болсонару в суботу взяв участь у передвиборчому мітингу в Сан-Гонсалу поблизу Ріо-де-Жанейро. Обидва кандидати намагаються консолідувати підтримку виборців перед другим туром.

У першому турі, що відбувся 4 жовтня, жоден із кандидатів не здобув абсолютної більшості. За виборчими даними, Болсонару отримав 47,03% дійсних голосів, а Лула — 45,16%. Лула обійняв посаду президента у січні 2023 року після перемоги над батьком Флавіу Болсонару, Жаїром Болсонару, на виборах 2022 року.

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