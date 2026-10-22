У російській колонії критично погіршився стан кримськотатарського політв’язня Ленура Халілова

0:00 / 0:00

Кримський татарин Ленур Халілов, засуджений у Росії до 18 років ув’язнення, перебуває у критичному стані в колонії в Архангельську. Через тяжке погіршення здоров’я його не змогли доставити на судове засідання 22 жовтня, під час якого мали розглянути питання про звільнення за станом здоров’я.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, Халілов перебуває в російській колонії приблизно за 2500 км від окупованого Криму. У чоловіка діагностували рак печінки, а під час перебування в ростовському СІЗО він заразився гепатитом C.

Минулого року Халілова звільнили за станом здоров’я. За час перебування на волі він встиг пройти два курси хіміотерапії. Однак приблизно через місяць російський суд скасував рішення про звільнення, після чого чоловіка повернули до колонії.

Політв’язень майже втратив здатність пересуватися

Ще на початку липня кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва повідомляла про критичний стан Халілова. За її словами, він майже втратив здатність самостійно пересуватися.

«Його перевозять на каталці, а якщо доводиться йти, то лише за допомогою інших людей або спираючись на навколишні предмети», — зазначала правозахисниця.

Попри тяжкий стан здоров’я, 22 жовтня Халілова мали доставити на чергове судове засідання щодо звільнення. Однак через погіршення його самопочуття це зробити не вдалося.

За що Росія засудила Ленура Халілова

Ленур Халілов очолював незалежну кримськотатарську мусульманську громаду «Алушта». У червні 2019 року його затримали російські силовики, а згодом підконтрольний Москві суд засудив до 18 років позбавлення волі за звинуваченням в організації терористичного осередку.

Переслідування Халілова пов’язують із тиском російської окупаційної влади на незалежні мусульманські громади Криму. Після окупації півострова російська влада почала ліквідовувати релігійні організації, які не перебували під її контролем.

Зокрема, окупаційна адміністрація встановила контроль над історичною мечеттю Юкари Джамі, призначивши туди підконтрольних імамів у супроводі поліції.

Джерело: Рефат Чубаров

Нагадаємо, ФСБ почала частіше публікувати постановочні відео затримань політв'язнів.

Кремль відкинув переговори зі США про звільнення політв’язнів.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито постановочні зйомки наслідків атак по Україні.

Читай нас у