У російському Челябінську виник дефіцит безкоштовного інсуліну та препаратів від діабету

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Жителі Челябінська скаржаться на перебої з отриманням безкоштовного інсуліну та пільгових препаратів для контролю рівня цукру в крові. Через нестачу ліків пацієнтам доводиться купувати їх власним коштом, хоча вони мають право на безкоштовне забезпечення. Про це повідомляє ЄАН з посиланням на хворих на діабет.

Одна з місцевих жительок із діабетом другого типу розповіла, що протягом 2026 року лише двічі без проблем отримала призначені їй препарати «Вілдагліптин» і «Метформін». В інші місяці замість першого засобу їй видавали аналог, а останні два тижні вона взагалі не могла отримати необхідні ліки в поліклініці №5. Зрештою жінка вирішила придбати препарат самостійно. Одна упаковка коштує 750 рублів, а її вистачає лише на два тижні.

За словами пацієнтки, вона також бачила, як літнім людям відмовляли в оформленні рецептів на інсулін.

Інший мешканець Челябінська, який має діабет першого типу, заявив, що вже звик до відсутності пільгових препаратів і купує інсулін за власні гроші. Однак останніми місяцями ситуація, за його словами, значно погіршилася.

У поліклініці пояснили, що заявки на необхідні препарати вже передали до регіонального міністерства охорони здоров'я, а медзаклад очікує на постачання. У відомстві підтвердили, що «Вілдагліптин» перебуває на етапі закупівлі. Після надходження ліків медики мають зв'язатися з пацієнтами.

У Челябінській області діє регіональна програма «Боротьба з цукровим діабетом», у межах якої щороку виділяють бюджетні кошти на закупівлю препаратів. У 2026 році на неї передбачили 109 млн рублів.

У десятках регіонів РФ також бракує препарату для екстреної допомоги

Проблеми із забезпеченням ліками для діабетиків фіксують і в інших частинах Росії. Наприкінці жовтня стало відомо про дефіцит глюкагону — препарату, який застосовують у разі критичного падіння рівня цукру в крові, зокрема коли людина втрачає свідомість. За наявною інформацією, перебої з його постачанням виникли більш ніж у 30 регіонах РФ.

Серед них — Чувашія, Удмуртія, Бурятія, Башкортостан, Комі, Івановська, Тверська, Кемеровська, Оренбурзька, Омська, Волгоградська та Самарська області, а також Алтайський край і Ненецький автономний округ.

У деяких випадках пацієнтам відмовляють навіть у виписуванні рецепта, попри наявність медичних показань. Натомість у разі різкого погіршення стану їм радять викликати швидку допомогу. В окремих регіонах лікарі пропонують купувати препарат самостійно, однак знайти його у вільному продажу складно, а вартість може сягати 14 тис. рублів.

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