У російському Ноябрьську в кранах виявили воду з фекаліями

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У Ноябрьську Ямало-Ненецького автономного округу Росії вже кілька місяців не можуть відновити нормальне водопостачання після аварії на магістральному водогоні.

Експертиза Росспоживнагляду виявила у воді надлишок хімічних речовин і коліформні бактерії, які можуть свідчити про фекальне забруднення.

Проблема охопила житлові будинки та установи в більшій частині міста, зокрема дитячі садки. У відомстві попередили, що така вода може спричинити кишкові інфекції та інші небезпечні захворювання.

Проблеми почалися в серпні після аварії на водогоні. Мешканці скаржилися на коричневу воду та регулярні відключення. У жовтні губернатор регіону Дмитро Артюхов визнав ситуацію комунальним хаосом і зажадав знайти відповідальних. Водночас точних термінів відновлення водопостачання досі не назвали.

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