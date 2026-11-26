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У російському підручнику з англійської мови для 8 класу від видавництва Starlight американські продукти та предмети побуту замінили на традиційні російські.

Замість джинсів, чипсів і Coca-Cola школярам пропонують тексти про квас, холодець і валянки.

Зміни внесли не пізніше 2023 року. У попередніх версіях підручника, опублікованих у 2018 та 2020 роках, використовувалися інші приклади. Про це пише видання «Верстка».

При цьому структура завдання залишилася практично незмінною: учням потрібно прочитати тексти про історію страви, напою та предмета одягу, після чого відповісти на запитання.

У матеріалі про квас автори зазначили, що нібито невідомо, коли й за яких обставин він з'явився в Росії. Валянки ж описали як популярне взуття, яке досі носять навіть у російських містах.

У Росії з підручника «Літературне читання» для третього класу вилучили одну зі строф вірша Олександра Пушкіна «Зимовий вечір». У скороченому фрагменті поет звертається до няні із пропозицією випити, щоб позбутися смутку.

У Росії заявили про підготовку шкільного підручника з історії України, який, за задумом авторів, має містити російську версію історичних подій та розповідати про так звану «спільну історію» України й Росії.

Нагадаємо, російські школи планують забезпечити новими підручниками, присвяченими історії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. У цих виданнях історію тимчасово окупованих територій мають викладати відповідно до російської історичної концепції.

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