У російської Metro забрали мільярд рублів на потреби армії

Російська мережа супермаркетів Metro, активи якої у вересні передали під тимчасове управління, оголосила про пожертву в один мільярд рублів на підтримку російської армії. За даними РБК, гроші спрямують на закупівлю спеціальної техніки, засобів зв’язку, розвідки та обладнання для боротьби з безпілотниками. Рішення ухвалили приблизно через місяць після того, як указ Володимира Путіна передав управління російським бізнесом Metro іншій компанії.

Німецька мережа супермаркетів Metro, яка працює в Росії, втратила контроль над своїми активами та коштами на банківських рахунках. Після передачі бізнесу під тимчасове управління компанія оголосила про добровільну пожертву в один мільярд рублів до фонду «Народний фронт. Усе для перемоги!». За інформацією видання, гроші використають для потреб російських військових, які воюють проти України. Зокрема, за них планують придбати спеціальну техніку, системи зв’язку, засоби розвідки та обладнання для боротьби з безпілотниками.

Генеральний директор Metro в Росії Йоганнес Толай заявив, що компанія вважає важливою участь у державних ініціативах. «Як частина економічної системи Росії, ми вважаємо важливою участь у стратегічних ініціативах держави», — сказав він. Саме Толай є єдиним засновником компанії АТ «УК Торг Рус», якій передали управління російським бізнесом Metro. За даними РБК, ця мережа працює в 51 регіоні Росії та щороку отримує близько 2,3 млрд євро виручки.

Як російський бізнес Metro перейшов під нове управління

У вересні 2026 року Володимир Путін підписав указ, за яким російські активи Metro передали під тимчасове управління АТ «УК Торг Рус». Статутний капітал цієї компанії становить лише 10 тисяч рублів. Приблизно через місяць після набуття чинності указом новий управитель оголосив про мільярдну пожертву на військові потреби. Таким чином, кошти, пов’язані з бізнесом німецької мережі в Росії, спрямовують на підтримку армії, яка бере участь у війні проти України.

Водночас важливо розрізняти передачу активів під тимчасове управління та остаточну конфіскацію. Такий механізм означає, що управління бізнесом переходить до призначеної структури, а іноземний власник втрачає можливість самостійно розпоряджатися активами. Подальша доля власності залежить від рішень російської влади.

Під управління Росії передали й інші іноземні компанії

Metro — не єдиний іноземний бізнес, активи якого російська влада передала під тимчасове управління. У вересні аналогічні рішення торкнулися також активів швейцарської Nestlé, французької торговельної мережі Auchan і «Лемана Про» — колишнього російського бізнесу французької Leroy Merlin. Підставою для таких рішень став указ Путіна №302, підписаний у 2023 році. Документ передбачає можливість передавати під тимчасове управління майно, пов’язане з компаніями з країн, які російська влада вважає «недружніми».

Указ пояснює такі заходи як відповідь на дії США та інших держав, які Москва називає недружніми й такими, що суперечать міжнародному праву. Ці формулювання є позицією російської влади, викладеною в документі. Раніше за цим самим механізмом під тимчасове управління передали активи пивоварних компаній. Серед них — підприємства бельгійської AB InBev та турецької Anadolu Efes.

Від Ariston до Danone і Carlsberg

У 2024 році російська влада вилучила та передала під контроль «Газпрому» заводи побутової техніки Ariston і Bosch. До початку повномасштабної війни на цих підприємствах виготовляли, зокрема, холодильники та пральні машини. За даними джерела, річні продажі продукції сягали близько 50 млрд рублів. Ще раніше, у липні 2023 року, під тимчасове управління передали російський бізнес Danone — одного з найбільших виробників молочної продукції в країні. Згодом цей бізнес перейшов до людей, яких пов’язують із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Вартість активів оцінювали приблизно в один мільярд євро.

Того ж року російська влада взяла під контроль активи данської пивоварної компанії Carlsberg. А у 2022 році аналогічні рішення ухвалили щодо фінської Fortum і німецької Uniper — великих західних інвесторів у російську енергетику. Ці випадки показують, як після початку повномасштабної війни іноземні компанії втрачали можливість самостійно керувати своїм бізнесом у Росії. У деяких випадках активи переходили до структур, пов’язаних із російською державою або місцевими власниками.

Як Кремль пояснює такі рішення

У Кремлі раніше заявляли, що компанії, передані під тимчасове управління, належать до країн, які Росія вважає «недружніми». Речники російської влади пов’язували такі рішення з участю цих держав у підтримці України та з ударами по російських об’єктах, зокрема економічної інфраструктури. Такі пояснення відображають офіційну позицію Москви. Водночас передача активів під контроль призначених російською владою структур обмежує права іноземних власників і ставить під питання можливість повернення ними контролю над бізнесом.

У випадку з Metro ситуація набула ще одного виміру: після зміни управління компанія оголосила про пожертву на військові потреби Росії. За даними РБК, один мільярд рублів планують витратити на техніку, зв’язок, розвідку та протидію безпілотникам. Тобто кошти спрямовують на забезпечення російської армії, яка продовжує війну проти України. Про це 23 жовтня повідомило російське видання РБК.

У Рівному внаслідок російської атаки 21 жовтня пошкоджено торговельний центр METRO. Магазин тимчасово зачинили, а працівники компанії оцінюють завдані збитки та визначають, як відновити його роботу. За попередньою інформацією компанії, серед співробітників і відвідувачів постраждалих немає.

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