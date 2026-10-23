У Росії абонентів незалежних інтернет-провайдерів планують передавати державним компаніям

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Російська влада планує запровадити механізм тимчасового управління мережами провайдерів, які припинили роботу або втратили ліцензію. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на проєкт поправок до закону «Про зв’язок», підготовлений Міністерством цифрового розвитку РФ.

Згідно з документом, оператори з генеральними та універсальними ліцензіями на послуги зв’язку зможуть отримувати в тимчасове управління мережі закритих компаній, їхню нумерацію, радіочастоти, а також права й обов’язки за договорами з абонентами.

Крім того, таким операторам насамперед пропонуватимуть викупити інфраструктуру компаній, які припинили діяльність.

Визначати оператора, який тимчасово управлятиме активами, має міжвідомча комісія. Водночас у матеріалах до законопроєкту не уточнюється, які саме відомства увійдуть до її складу.

У Мінцифри РФ заявили, що запропонований механізм покликаний забезпечити безперервне надання послуг зв’язку та захистити абонентів.

Як зазначають «Известия», раніше державні компанії «Ростелеком» і «ТрансТелеКом» пропонували невеликим регіональним провайдерам передавати їм абонентів та інфраструктуру. Це відбувалося на тлі підготовки до посилення державного контролю над ринком зв’язку.

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