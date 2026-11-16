У Росії банки зобов'яжуть передавати податковій дані про покупки громадян протягом години

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Із 2027 року російські банки та Центробанк мають передавати Федеральній податковій службі (ФНС) інформацію про оплату громадянами товарів і послуг не пізніше ніж через годину після проведення операції. Нові вимоги охоплять карткові платежі, банківські перекази, електронні гроші та розрахунки через систему швидких платежів, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на поправки до законопроєкту про особливості виконання бюджету РФ.

Передавати податковій доведеться також інформацію про розрахунки між компаніями та індивідуальними підприємцями, якщо для цього використовували корпоративні картки або інші електронні засоби оплати. Дані надходитимуть із зазначенням ІПН відправника та отримувача коштів.

Наразі ФНС отримує інформацію про покупки громадян переважно від продавців через касові апарати. Нововведення дозволить податковій отримувати відомості безпосередньо від банків.

Передавання інформації запроваджуватимуть поетапно. Згідно з поправками, із 30 вересня 2027 року вимога почне діяти для системно важливих банків щодо карткових платежів. Із 1 березня 2028 року її поширять на решту банків та інші види безготівкових розрахунків.

Крім того, із 30 червня 2028 року банки мають почати щомісяця звітувати про своїх клієнтів і платіжні термінали.

Державна дума РФ планує розглянути відповідний законопроєкт у другому читанні 19 листопада.

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