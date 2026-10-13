У Росії блогера засудили до примусових робіт за критику мобілізації та військкомату

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Блогера зі російської Пензи Станіслава Морозова засудили до двох років примусових робіт за звинуваченням у закликах до екстремізму в інтернеті. Як повідомляє «Агентство» з посиланням на двох учасників судового процесу, приводом для кримінальної справи стало відео, у якому Морозов говорив про можливий спротив свавіллю військкоматів за прикладом громадян України.

У ролику блогер заявляв, що через дії російської влади може виникнути опір працівникам військкоматів. У ФСБ розцінили його слова як заклики до насильства проти представників військових органів. Обвинувачення вимагало для Морозова три роки позбавлення волі.

Після оголошення вироку блогер назвав покарання відносно м’яким, хоча, за його словами, розраховував на ще поблажливіше рішення. Він зазначив, що примусові роботи передбачають відбування покарання поза умовами колонії суворого режиму.

Улітку в Пензенській області, за повідомленнями місцевих жителів, силовики активізували рейди, під час яких чоловіків затримували та примушували підписувати контракти з Міноборони Росії. Офіційно перевірки пояснювали пошуком ухилянтів, мігрантів без обліку та військових, які самовільно залишили частини. Водночас місцеві стверджували, що затримували людей без розбору та погрозами змушували їх вирушати на війну.

Морозов публікував відео, на яких, імовірно, місцеві жителі намагалися відбити чоловіків у вербувальників. На цьому тлі в окремих населених пунктах почали створювати народні дружини для захисту односельців від рекрутерів.

Напередодні блогера також оштрафували на 80 тисяч рублів у справі про неповагу до влади. Йдеться про відео з виборчої дільниці, де він написав образу на адресу Володимира Путіна в бюлетені та закреслив назву партії «Єдина Росія». Раніше через цей ролик Морозов провів два тижні під адміністративним арештом за дрібне хуліганство.

До цього проти блогера складали адміністративний протокол через зловживання свободою масової інформації та викликали його до Слідчого комітету. За словами Морозова, приводом стала його заява, у якій він назвав військкомат Октябрського та Залізничного районів Пензи «катівним табором». Біля цієї установи жінки намагалися звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, мобілізували примусово.

Нагадаємо, російського блогера Майкла Накі заочно засудили до 14 років колонії.

Також творця Масяні Олега Куваєва заочно засудили до понад чотирьох років колонії в РФ.

Раніше російський мультиплікатор Куваєв випустив новий епізод «Масяні» на підтримку України.

У новій серії Масяня заговорила українською.

Після цього у рф оголосили в розшук автора «Масяні».

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