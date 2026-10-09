У Росії чоловіка оштрафували за критику пропагандистської програми Соловйова

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Суд у місті Балаково Саратовської області Росії оштрафував 33-річного Владислава Силаєва на 40 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію» російської армії. Підставою стали дописи чоловіка в соціальній мережі «ВКонтакте». На оприлюднене рішення суду від 30 вересня звернули увагу російські видання

Усі дописи Силаєв опублікував упродовж першого року повномасштабної війни проти України. В одному з них чоловік розкритикував випуск програми російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловйов наживо», гостем якого був директор православного телеканалу «Спас» Борис Корчевников.

Під час ефіру Корчевников заявив, що людина, яка не змінює свого ставлення до країни навіть тоді, коли інші віддають за неї життя, нібито не заслуговує на патріотичне виховання. Він також назвав таких людей «нулем», «тліном» і «сміттям», заявивши, що Господь уміє їх ненавидіти та знищувати.

Цей фрагмент ефіру Силаєв прокоментував словами: «Яке убозтво! Що в цих людей коїться в голові?».

Крім того, чоловік опублікував зображення з написом «Ні мобілізації», а також допис із закликом не брати участі у «справах темряви» та не підтримувати війну. В іншій публікації він звернувся до Бога зі словами: «Боже, позбав Росію тирана Путіна та його поплічників!!!».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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