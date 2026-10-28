У Росії чоловікам почнуть відмовляти у держпослугах без військового квитка

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У Росії відсутність військового квитка в чоловіків призовного віку може стати підставою для відмови в прийнятті документів на закордонний паспорт. Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на матеріали Міністерства внутрішніх справ РФ.

За даними агентства, у матеріалах МВС зазначено, що без пред’явлення військового квитка громадянинові можуть відмовити в прийнятті документів для оформлення закордонного паспорта. Водночас ТАСС не наводить додаткових подробиць і не уточнює, чи йдеться про зміну чинного порядку видачі документів.

Раніше військовий квиток не був обов’язковим документом для оформлення закордонного паспорта. Відомості про чоловіків призовного віку міграційні підрозділи МВС мали самостійно запитувати у військкоматах.

За попередніми роз’ясненнями правозахисників, відмову у видачі закордонного паспорта лише через відсутність військового квитка або непроходження військової служби можна було оскаржити. Обмеження на виїзд стосувалися визначених законом категорій громадян, зокрема тих, щодо кого ухвалили рішення про призов або хто проходив військову чи альтернативну службу.

Видачу паспортів у Росії вже затримують

Раніше росіяни, які підлягають військовому обліку, повідомляли про відмови в оформленні закордонних паспортів через обмеження з боку військкоматів. Також надходили скарги на затримки видачі документів на кілька місяців або призупинення їх оформлення.

Жителі Москви та інших великих міст Росії скаржилися й на проблеми з поданням заяв через портал «Госуслуги»: система регулярно повідомляла про відсутність вільного часу для запису. За даними джерела, така ситуація триває з весни.

Російський адвокат Максим Гребенюк вважає, що влада послідовно розбудовує систему, за якої звернення громадян по державні послуги дають змогу перевіряти їхній статус військового обліку.

За його словами, актуальні дані в реєстрах спрощують пошук людей для призову, а за потреби — і мобілізації.

Раніше у Росії блогера засудили до примусових робіт за критику мобілізації та військкомату.

До цього ISW назвав умову, за якої Путін може оголосити нову мобілізацію.

Росіяни активніше купують нерухомість у Таїланді через побоювання нової мобілізації.

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