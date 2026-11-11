У Росії дозволили продавати алкоголь через Пошту, щоб врятувати компанію від збитків

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Державна дума РФ дозволила «Пошті Росії» продавати вітчизняне вино через власний сайт у Москві та Московській області. Відповідний законопроєкт ухвалили в першому читанні на засіданні в середу, 11 листопада.

Голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін заявив, що ця ініціатива має підтримати національного поштового оператора та російських виробників вина. Для оформлення замовлення покупцям потрібно буде підтвердити свій вік через портал «Держпослуги», а доставка товару триватиме до 24 годин. Володін запевнив, що нововведення не призведе до збільшення споживання алкоголю, адже магазини зі спиртним є майже в кожному дворі, а на онлайн-замовлення доведеться чекати.

Заступниця голови комітету Держдуми з економічної політики Надія Школькіна заявила, що нововведення зробить життя громадян комфортнішим. Водночас вона наголосила, що йдеться не про кур'єрську доставку: по замовлене вино покупцям доведеться самостійно приходити до поштового відділення. За її словами, ініціатива також допоможе популяризувати російські вина та підтримати невеликі виноробні господарства. Перелік компаній, яким дозволять продавати продукцію через сайт «Пошти Росії», затверджуватиме Міністерство сільського господарства. Очільниця відомства Оксана Лут повідомила, що експеримент триватиме три роки та охоплюватиме лише державну компанію. Подальші рішення ухвалюватимуть за його результатами.

Інтернет-продаж алкоголю в Росії заборонений із 2007 року, однак протягом наступних років неодноразово намагалися легалізувати таку торгівлю. Спочатку відповідний законопроєкт підготувало Міністерство фінансів, плануючи запустити онлайн-продажі у 2020 році. Проте проти цієї ініціативи виступили Міністерство охорони здоров'я та МВС. У 2021 році Володимир Путін доручив уряду та «Пошті Росії» провести експеримент із продажу російських вин.

На такий крок російська влада пішла на тлі фінансових проблем національного поштового оператора, який після початку повномасштабної війни проти України зазнає значних збитків. За міжнародними стандартами фінансової звітності, у 2022 році компанія втратила 30,4 млрд рублів, у 2023-му — 8,1 млрд, у 2024-му — 17,1 млрд, а у 2025-му — 23,7 млрд рублів. Сукупні збитки за чотири роки сягнули 79,3 млрд рублів. У першому півріччі 2026 року компанія зафіксувала ще 10,1 млрд рублів збитків. Наприкінці 2025 року загальний борг «Пошти Росії» становив 126,5 млрд рублів, а близько 20 млрд рублів щороку вона витрачає лише на обслуговування заборгованості.

Російська влада намагається знайти додаткові джерела доходів для державної компанії. Зокрема, уряд запропонував надати «Пошті Росії» виключне право на доставку товарів категорії 18+, серед яких секс-іграшки, енергетичні напої та піротехніка. У липні також підписали закон про підтримку поштового оператора. Він передбачає запровадження обов'язкових платних електронних сервісів і скасування банківських комісій під час приймання платежів за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що «Пошті Росії» запропонували продавати алкоголь після збитків на 80 млрд рублів.

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