У Росії IT-фахівців заманюють на війну проти України під виглядом вакансій віддаленої роботи

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Рекрутери, які працюють на Міністерство оборони Росії, почали вербувати громадян на війну проти України під виглядом вакансій для IT-фахівців. На сайті з пошуку віддаленої роботи FL.ru з’явилися оголошення для «розробників програмного забезпечення», «IT-фахівців» і «спеціалістів із цифрових систем», яким пропонують підписати контракт із російським військовим відомством.

В одному з оголошень зазначено: «Рассматриваем IT-специалистов и кандидатов с техническим опытом для работы в подразделении "Рубикон". Подойдут специалисты, которые работали с программным обеспечением, сетями, электроникой, связью и техническими системами».

Вакансії розраховані на кандидатів віком від 18 до 35 років. Від претендентів вимагають «впевнене володіння ПК», а також технічні навички та інтерес до техніки.

Водночас у жодному оголошенні прямо не згадується війна проти України чи так звана «СВО». Проте всі вакансії містять типові для російських контрактників фінансові обіцянки:

одноразова виплата — до 2 млн рублів;

зарплата — від 300 тис. рублів;

списання боргів — до 10 млн рублів;

можливість отримати земельну ділянку площею 10 соток.

Оголошення опублікували на початку жовтня з акаунта «Доброволец-центра», який займається вербуванням росіян на війну.

Журналіст «Верстки» через форму зворотного зв’язку на сайті центру поцікавився, наскільки безпечною є робота на посаді IT-фахівця та наскільки близько доведеться перебувати до лінії фронту.

У відповідь надійшло автоматичне повідомлення: «Контрактная служба предполагает нахождение в зоне прохождения службы, дистанционно работать невозможно».

Таким чином, попри формулювання вакансій, які створюють враження звичайної технічної роботи, йдеться про контрактну службу в російському військовому підрозділі.

До цього російські рекрутери використовували й інші способи залучення людей до армії під виглядом цивільного працевлаштування.

Зокрема, громадянам пропонували вакансії охоронців складів Wildberries та Ozon, роботу в Білорусі й Китаї, водіїв для перевезення гуманітарних вантажів, а також службу в ролі «миротворців».

Появу таких оголошень пов’язують зі зниженням темпів набору контрактників до російської армії.

За підрахунками експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, у січні–серпні контракт із Міністерством оборони РФ підписали 234 тис. росіян. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У серпні спад сягнув 20%, попри те що середній розмір одноразової виплати в російських регіонах зріс до рекордних майже 1,8 млн рублів.

Раніше обізнане джерело Financial Times повідомляло, що Кремль поставив завдання залучити до російської армії 409 тис. контрактників протягом 2026 року.

На ці вакансії звернуло увагу видання «Верстка».

Нагадаємо, після появи повідомлень про можливу нову хвилю мобілізації росіяни почали активніше шукати нерухомість за кордоном. Одним із найбільш популярних напрямків став Таїланд. Упродовж січня–серпня 2026 року громадяни РФ придбали там 1050 об’єктів нерухомості на загальну суму $123,5 млн, або 10,4 млрд рублів. Кількість угод виявилася на 38% більшою, ніж за аналогічний період минулого року.

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