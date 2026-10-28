У Росії хочуть дозволити реєстрацію автомобілів, викрадених у недружніх країнах

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Комітет Державної думи РФ з транспорту рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт, який дозволить реєструвати автомобілі, оголошені в міжнародний розшук за ініціативою поліції «недружніх» країн. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на «Коммерсант».

Заступник глави МВС Росії Ігор Зубов пояснив необхідність змін, зокрема, проблемами з реєстрацією автомобілів на окупованих територіях України. За його словами, транспортні засоби, які раніше належали українцям, не вдавалося зареєструвати через розшук за лінією Інтерполу.

У МВС РФ заявляють, що зміни мають тимчасовий характер і не означатимуть автоматичної реєстрації всіх автомобілів, які перебувають у міжнародному розшуку. За словами Зубова, країни, які ініціювали розшук, зможуть надати російській стороні документи та докази своїх претензій на конкретний транспортний засіб.

МВС підготувало законопроєкт у лютому, а в червні уряд передав його до Держдуми. У жовтні Верховний суд РФ фактично підтримав такий підхід, ставши на бік жителя Санкт-Петербурга, який придбав автомобіль, викрадений у Канаді, але не міг зареєструвати його через міжнародний розшук.

Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій до Росії почали масово потрапляти автомобілі, викрадені в Європі та Північній Америці. За даними Інтерполу, з лютого 2024-го до липня 2026 року організація зареєструвала 4798 повідомлень про автомобілі, викрадені в Канаді та згодом виявлені в Росії.

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