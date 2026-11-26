У Росії пропонують запровадити кримінальну відповідальність за поширення фотографій і відео наслідків ударів по території країни. Відповідний законопроєкт внесли до Державної думи. Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новою статтею 280.5, за якою порушникам може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Згідно із законопроєктом, кримінальне переслідування передбачатиметься за публікацію інформації про наслідки застосування противником безпілотників, авіаційних засобів ураження, ракетного й артилерійського озброєння. Також під дію нової статті можуть потрапити повідомлення про місця розташування військової техніки, виробництва та зберігання зброї й боєприпасів.

Крім того, покарання пропонують запровадити за поширення відомостей про наслідки терактів, диверсій і замахів на життя окремих посадовців.

Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.