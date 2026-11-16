У Росії хочуть посилити покарання за дискредитацію армії

Державна дума Росії цього тижня розгляне законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за так звану «дискредитацію» армії. Про це повідомив голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін. Імовірно, йдеться про документ, внесений на розгляд 1 жовтня.

Згідно із законопроєктом, мінімальний штраф для громадян за публічні дії, спрямовані на «дискредитацію» Збройних сил РФ, хочуть збільшити з 30–50 тисяч до 35–50 тисяч рублів. Для посадовців санкції планують підвищити зі 100–200 тисяч до 200–370 тисяч рублів, а для юридичних осіб — із 300–500 тисяч до 600 тисяч – 1 млн рублів.

За статистикою, протягом 2024–2025 років за цією статтею адміністративного кодексу суди ухвалили 2912 рішень. Водночас у жовтні 2026 року російська влада засекретила дані про такі справи. Зокрема, зі статистики судового департаменту при Верховному суді РФ зникла інформація про провадження щодо «дискредитації» армії, розпалювання ненависті, закликів до сепаратизму та порушення правил діяльності іноземних агентів.

Окрім цього, Держдума планує збільшити штрафи ще за 28 статтями адміністративного кодексу. За словами Володіна, чинні суми покарань не завжди стримують людей від порушень, а більшість штрафів не переглядали понад 10 років.

Законопроєкт також передбачає посилення відповідальності за порушення правил проведення мітингів, поширення екстремістських матеріалів, дрібне хуліганство, появу в громадських місцях у нетверезому стані та порушення правил продажу алкоголю. Володін заявив, що ініціатива нібито спрямована на захист здоров'я громадян і підвищення громадської безпеки.

У разі ухвалення документа мінімальні та максимальні штрафи в середньому зростуть приблизно вдвічі, а за окремими статтями — у десятки разів. За підрахунками російського уряду, це може приносити до бюджету близько 5,3 млрд рублів щороку.

За «дискредитацію» Збройних сил РФ росіянам також може загрожувати кримінальна відповідальність. Її застосовують у разі повторного порушення протягом року після першого адміністративного покарання. За статтею 280.3 Кримінального кодексу РФ передбачено штраф від 100 до 300 тисяч рублів, примусові роботи або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Водночас кримінальну справу можуть відкрити й без попереднього адміністративного покарання, якщо порушення було скоєне за наймом, із корисливих мотивів або призвело до тяжких наслідків. У таких випадках максимальний термін ув'язнення становить до семи років.