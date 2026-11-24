У Державній думі Росії розробили законопроєкт, який передбачає обмеження показу іноземних фільмів у кінотеатрах. Ініціативу підготували після того, як навесні президент РФ Володимир Путін доручив якнайшвидше запровадити відповідні обмеження.

Згідно із законопроєктом, у визначені періоди року кінотеатрам можуть заборонити демонструвати іноземні стрічки або зобов'язати відводити їм лише мінімальну частку часу порівняно з російськими фільмами. Таку систему назвали «квотою для національного кіно». Загальна тривалість обмежень не перевищуватиме половини днів у кварталі — приблизно 45 днів, або до 180 днів на рік.

Автори ініціативи пропонують затверджувати квоти не пізніше ніж за 90 днів до початку року за участю російських кінематографічних організацій. Водночас умови раніше укладених договорів на прокат іноземних фільмів у період дії обмежень визнаватимуть недійсними. Зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії» можуть набути чинності 1 березня 2027 року.

У березні Путін заявляв, що Росія пропускає на свій ринок іноземний контент, який він назвав «тупим і непотрібним», та вимагав оперативно вирішити питання обмеження показу закордонних стрічок.

Ще в березні 2025 року російський президент доручив своєму помічнику Володимиру Мединському підтримати запровадження квот на іноземні фільми та захистити внутрішній кіноринок від майбутнього повернення конкурентів.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну голлівудські студії припинили офіційний прокат своїх фільмів у Росії. Однак російські кінотеатри продовжили показувати закордонні новинки за схемою так званого «передсеансового обслуговування». Глядачам продають квитки на короткометражні або документальні стрічки з прокатним посвідченням, перед початком яких демонструють іноземні фільми.

За офіційними даними, у 2025 році такий альтернативний прокат приніс російським кінотеатрам 2,8 млрд рублів (орієнтовно $35 млн), що становило 5,59% загальних касових зборів. Водночас галузеві експерти оцінювали реальні доходи від таких показів у 5,6 млрд рублів (близько $70 млн), оскільки, за їхніми оцінками, приблизно половина неофіційних сеансів не потрапляє до державної системи обліку.